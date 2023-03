სასიამოვნოა თბილისში EU-ს ამდენი დროშის ნახვა – ევროკომისიის წარმომადგენელი

დღეს, 14 მარტს, პრორუსული „ალტ-ინფოს“ ძალადობრივმა ჯგუფებმა თბილისში, პარლამენტის წინ აღმართული ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს, ფეხით გათელეს და დაწვეს.

ამ ინციდენტამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე კი, თბილისში ვიზიტით მყოფი ევროკომისიის წარმომადგენელი სწორედ თბილისში გამოფენილ ევროკავშირის დროშებზე წერდა.

საუბარია ლორენს მერედიტზე, რომელიც ევროკომისიის დირექტორია აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან ურთიერთობასა და ინსტიტუციური მშენებლობის საკითხებში.

„ყოველთვის სასიამოვნოა თბილისში ევროკავშირის ამდენი დროშის ნახვა“, – დაწერა ევროკავშირის დროშის დაწვამდე ევროკომისიის წარმომადგენელმა ტვიტერზე.

Going around Tbilisi it’s always encouraging to see so many 🇪🇺 flags!

Very happy to be here for an @eu_near @EU_Partnerships @eu_eeas seminar to discuss latest #EasternPartnership developments with 🇪🇺 colleagues working in partner countries 🤝 pic.twitter.com/wWfOOfE37q

— Lawrence Meredith 🇪🇺 (@LMeredithEU) March 14, 2023