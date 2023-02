იდლიბი: ოჯახის 6 წევრი ნანგრევებიდან ცოცხალი ამოიყვანეს

სირიის ქალაქ იდლიბში, რომელიც ორშაბათს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად მეტად დაზარალდა, ნანგრევებიდან ერთი ოჯახის ექვსი წევრი ამოიყვანეს.

სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციის, “თეთრი ჩაფხუტების” ვიდეოში ჩანს, როგორ ამოჰყავთ მაშველებს ცოცხლად ექვსი ადამიანი. აქედან 4 ზრდასრულია, 2 კი — ბავშვი.

კადრების მიხედვით, ტერიტორიაზე შეკრებილი მრავალი მოქალაქე სიხარულის შეძახილებით ეგებებოდა გადარჩენილებს, რომლებიც მაშველებს სასწრაფო დახმარების მანქანებისკენ მიჰყავდათ.

A true miracle…the sounds of joy embrace the sky… joy beyond belief.

An entire family was rescued from under the rubble of their house this afternoon, Tuesday, February 7, in the village of Bisnia, west of #Idlib.#Syria #earthquake pic.twitter.com/Cb7kXLiMjT

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2023