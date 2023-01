კატეგორიულად ვგმობ დნიპროზე თავდასხმას – ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი რუსეთის მიერ ქალაქ დნიპროში საცხოვრებელი კორპუსის დაბომბვას გამოეხმაურა.

„დნიპროში, საცხოვრებელ კორპუსზე ამ სასტიკ თავდასხმას კატეგორიულად ვგმობ. მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობის ეს გამოვლინება არღვევს საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმას. ჩვენ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ყველას, ვინც დნიპროსა და მთელს უკრაინაში საყვარელი ადამიანები დაკარგა,“ – წერს პრეზიდენტი ტვიტერზე.

I strongly condemn the atrocious attack on a residential building in #Dnipro, Ukraine. An unacceptable show of violence against peaceful civilians, breaching all norms of international law.

🇬🇪 We stand with those who lost loved ones in Dnipro and across 🇺🇦#SlavaUkraini

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 15, 2023