სექსტრეფიკინგის გამოძიების ფარგლებში მიზოგინი ინფლუენსერი ენდრიუ ტეიტი დააკავეს

მიზოგინი ინფლუენსერი ენდრიუ ტეიტ იდააკავეს სექსტრეფიკინგის, გაუპატიურებისა და ორგანიზებული დანაშაულის საქმეზე გამოძიების ფარგლებში.

ენდრიუ ტეიტი და მისი ძმა რუმინეთში დააკავეს. Reuters-ის ცნობით, სისხლის სამართლის გამოძიება აპრილიდან მიმდინარეობს. ტეიტი პატიმრობაში, სულ მცირე, 24 საათი იქნება. მათ სახლებში კი ჩხრეკა მიმდინარეობს.

The Guardian რუმინული საგამოძიებო უწყების განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, რომ გამოძიების თანახმად, 4-მა ეჭვმიტანილმა (მათ შორის, ძმებმა ტეიტებმა), სავარაუდოდ, სცადა ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის შექმნა – „ქალების რეკრუტირების, თავისუფლების აღკვეთისა და ექსპლუატირების მიზნით, რათა იძულების გზით პორნოგრაფიული კონტენტი შეექმნათ“.

დაკავებამდე 2 დღით ადრე ენდრიუ ტეიტმა ტვიტერზე ეკოაქტივისტი გრეტა ტუნბერგი „გამოიწვია“. ტეიტმა ტუნბერგს საჯარო პოსტი მიუძღვნა, სადაც წერდა, რომ მას ძალიან ბევრი მანქანა ჰყავდა და სთხოვდა ტუნბერგს, მისთვის მეილი მიეწოდებინა, რათა მანქანათა გამონაბოლქვის სრული სია გაეგზავნა.

„კი, გთხოვ, განმანათლე. შეგიძლია მომწერო ამ მისამართზე – smalldickenergy@getalife.com,“ – უპასუხა ტუნბერგმა.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

მალევე ტეიტმა ტუნბერგს კიდევ ერთი მაკრიტიკებელი ვიდეო მიუძღვნა. ვიდეოში ჩანს, რომ ტეიტმა პიცა რუმინეთის ერთ-ერთ ქსელურ რესტორანში იყიდა. ტვიტერზე რამდენიმე მედია წერს, რომ სწორედ ასე მიხვდა რუმინული პოლიცია, რომ ტეიტი ქვეყანაში იმყოფება. ეს ცნობა ოფიციალურად არ დადასტურებულა.

The Romanian pizza chain appearing in Andrew Tate’s response video to Greta Thunberg was reportedly used as proof for Romanian authorities to confirm his presence in the country, leading to the arrest of him and his brother in a human trafficking probe pic.twitter.com/MD0cved7q5

— Dexerto (@Dexerto) December 29, 2022