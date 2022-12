რუსეთმა Bellingcat-ის გამომძიებელ ჟურნალისტზე ძებნა გამოაცხადა

რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ Bellingcat-ის გამომძიებელ ჟურნალისტზე, რუსეთის საკითხებზე მომუშავე ხრისტო გროზევზე ძებნა გამოაცხადა.

სამინისტროს ჯერჯერობით არ განუცხადებია, თუ რა მოტივით გამოაცხადეს ჟურნალისტზე ძებნა – რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე მხოლოდ გროზევის მინიმალური პერსონალური მონაცემებია გამოქვეყნებული.

50 წლის ხრისტო გროზევი „ბელინგქეთის“ არაერთი გამოძიების ავტორია, მათ შორის 2018 წლის „სკრიპალების საქმის“, ნავალნის მოწამვლის შესახებ და ა.შ.. იგი ასევე აქტიურად წერს რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its “wanted list”, thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn’t matter – for years they’ve made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022