ჩინეთის “ნულოვანი” კოვიდის პოლიტიკის საწინააღმდეგო პროტესტი, რომელიც სინძიანის პროვინციაში მომხდარი ხანძრის შემდეგ დაიწყო, დიდ ქალაქებშიც გაიშალა.

COVID-19-თან დაკავშირებული მკაცრი რეგულაციების გაუქმების მოთხოვნებთან ერთად, მოქალაქეთა ნაწილის მხრიდან გაისმა მმართველი “კომუნისტური პარტიისა” და პრეზიდენტის საწინააღმდეგო შეძახილები, რაც მეტად იშვიათია ჩინეთის რეალობაში.

მესამე წელია, ჩინეთში “ნულოვანი კოვიდის” პოლიტიკა მოქმედებს. მრავალგზის დაწესებული ლოკდაუნები და სხვა შეზღუდვები მრავალი მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება.

უკანასკნელ დღეებში ქვეყანაში გამოვლინდა COVID-19-ის ახალი შემთხვევები, რომელთა ოდენობაც, მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოებში აღრიცხულ შემთხვევებთან შედარებით დაბალია, თუმცა ჩინეთისთვის — რეკორდული.

შაბათს ქვეყანაში ვირუსის 40 000 ახალი შემთხვევა გამოავლინეს, რასაც ახალი ლოკდაუნების დაწესება მოჰყვა სხვადასხვა ქალაქში.

ზემოხსენებული პროტესტის უშუალო განმაპირობებელი იყო ხუთშაბათს მომხდარი ხანძარი ჩინეთის დასავლეთში, სინძიანის პროვინციის ქალაქ ურუმჩიში, რომელსაც სულ მცირე ათი ადამიანი შეეწირა.

როგორც BBC წერს, მრავალ მოქალაქეს სჯერა, რომ კოვიდთან დაკავშირებულ მკაცრ შეზღუდვებს, შესაძლოა, გარკვეული როლი ეთამაშა ადამიანების დაღუპვაში. აღნიშნულს უარყოფენ ადგილობრივი მაღალჩინოსნები და სახელმწიფო მედია, რომელიც ამტკიცებს, რომ იმ კორპუსის მაცხოვრებლებს, სადაც ცეცხლი გაჩნდა, ბინების დატოვების შესაძლებლობა ჰქონდათ.

ურუმჩიში მომხდარ ხანძარს წინ უძღოდა სხვა ინციდენტები და მოქალაქეთა დაღუპვის სხვა შემთხვევებიც:

ოქტომბერში ქალაქ ხენანში დაიღუპა კარანტინის ცენტრში განმწესებული 14 წლის გოგო, რომელსაც, მამის თქმით, სიცხემ აუწია და ვერ მიიღო შესაბამისი სამედიცინო დახმარება;

მიმდინარე თვეში ქალაქ ჭენჭოუში მცხოვრებმა ოჯახმა თქვა, რომ მათი ბავშვი დაიღუპა, რადგან სასწრაფო დახმარებამ დაიგვიანა კოვიდის თანმდევი შეზღუდვების გამო;

სექტემბერში, ქალაქ გუიჯოუში, ავარიაში მოჰყვა ავტობუსი, რომელსაც მოქალაქეები საკარანტინე სივრცეში გადაჰყავდა. 27 ადამიანი დაიღუპა.

ეს და სხვა ინციდენტები მოქალაქეთა შორის ბრაზს იწვევდა, თუმცა უკმაყოფილებას არ მისცემია იმგვარი პროტესტის სახე, რომელსაც ახლა აქვს ადგილი ჩინეთის ქალაქებში.

თავად ჩინეთის ხელისუფლება ამბობს, რომ “ნულოვანი კოვიდის” პოლიტიკა საჭიროა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად და ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვის თავიდან ასარიდებლად.

ვიდეოების მიხედვით, პარასკევს ურუმჩის მოქალაქეები სამთავრობო შენობასთან აქციას მართავდნენ და ლოკდაუნის დასრულებას მოითხოვდნენ.

CNN-ის ცნობით, იმავე დღეს ადგილობრივმა მაღალჩინოსნებმა თქვეს, რომ ეტაპობრივად მოხსნიან შეზღუდვებს, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებიათ.

ხსენებულმა დაპირებამ ბრაზი ვერ ჩაახშო და დემონსტრაციები მალე ჩინეთის სხვა ქალაქებშიც დაიწყო. მათ შორისაა დედაქალაქი პეკინი და ფინანსური ცენტრი შანხაი, ასევე, ჩენდუ, ნანკინი და ლანჭოუ.

შაბათს შანხაიში მოქალაქეები სკანდირებდნენ “თავისუფლება! თავისუფლება” და “არა PCR ტესტებს, ჩვენ გვინდა თავისუფლება!”

კადრების თანახმად, ქალაქ ვუჰანში, რომელიც პანდემიის კრიზისის საწყის წერტილად მიიჩნევა, ასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, ზოგიერთმა კი რკინის ბარიკადები გაარღვია და PCR-ტესტებისთვის განკუთვნილი კარვები გადააბრუნა.

კვირას პეკინის პრესტიჟულ, ცინგხუას უნივერსიტეტში სტუდენტები სკანდირებდნენ “თავისუფლება დამყარდება” და ლოკდაუნის დასრულებას მოითხოვდნენ, მდინარის სანაპიროებზე კი ასობით ადამიანმა გამართა მშვიდობიანი აქციები, რომლითაც პატივი მიაგო ურუმჩის ხანძრისას დაღუპულთა ხსოვნას.

ზოგიერთ შემთხვევაში, აქციის მონაწილეთა რიტორიკა შეზღუდვების მოხსნაზე უფრო შორს წავიდა, გაჟღერდა რა მკვეთრად ანტისახელისუფლებო სლოგანები:

შაბათს ღამით შანხაიში გამართულ აქციაზე ღიად გაისმა სლოგანები “სი ძინპინ, გადადექი!” და “კომუნისტურო პარტიავ, გადადექი!”

In a rare surge of protests in China, demonstrators called for the ruling Communist Party and its leader, Xi Jinping, to step down, amid anger at the deaths of at least 10 people in an apartment fire in Xinjiang, presumably during a strict Covid lockdown. https://t.co/7eT7YT4nHw pic.twitter.com/WT54Q0yC1M

— The New York Times (@nytimes) November 27, 2022