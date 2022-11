მოლდოვას და უკრაინას დენი არ მიეწოდება, კიშინიოვმა რუსეთის ელჩი დაიბარა

უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის მორიგი სარაკეტო თავდასხმის გამო ელექტროენერგია გაითიშა უკრაინისა და მოლდოვის დიდ ნაწილში.

მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტებებისთვის რუსეთის ელჩი დაიბარა.

მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკუ პოპესკუმ Twitter-ზე დაწერა, რომ რუსეთის თავდასხმებმა უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე კიდევ ერთხელ დატოვა მოლდოვა სიბნელეში. მისი თქმით, ელექტროენერგიის მასობრივი გათიშვა ხდება მთელ ქვეყანაში, მათ შორის კიშინიოვსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022