ირანში დემონსტრანტებმა ცეცხლი წაუკიდეს ისლამური რესპუბლიკის დამფუძნებლის, აიათოლა რუჰოლა ხომეინის საგვარეულო სახლს. აღნიშნულის შესახებ BBC წერს, სოციალურ მედიაში კი ხანძრის ამსახველი ვიდეოები ვრცელდება.

ტელეარხის ცნობით, ახალი ამბების სააგენტოებმა შესაბამისი ვიდეოების გადაღების ადგილის დამოწმება შეძლეს, თუმცა რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ, რომ შენობაზე შეტევას ჰქონდა ადგილი.

ამბობენ, რომ რუჰოლა ხომეინი სწორედ ქალაქ ხომეინში მდებარე ამ სახლში დაიბადა. ამჟამად ნაგებობა ისლამური რესპუბლიკის დამფუძნებლის ხსოვნის მუზეუმია.

ხომეინი 1979 წელს ირანში მომხდარი “ისლამური რევოლუციის” ლიდერი იყო. აღნიშნული პროცესი დაგვირგვინდა აშშ-ის მიერ მხარდაჭერილი შაჰის, მუჰამად რეზა ფაჰლავის ხელისუფლების დამხობით და ისლამური რესპუბლიკის დამყარებით, რომელიც დღემდე არსებობს.

ხომეინი ისლამური რესპუბლიკის პირველი სულიერი ლიდერი იყო გარდაცვალებამდე — 1989 წლის 3 იანვრამდე. აღნიშნული თარიღი ირანში ყოველწლიურად აღინიშნება, როგორც გლოვის დღე.

სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, როგორ ხარობს ათეულობით ადამიანი ცეცხლის გაჩენის მომენტში. აქტივისტთა ცნობით, კადრები ხუთშაბათის საღამოს არის გადაღებული.

მიუხედავად ამისა, ქალაქ ხომეინის ადმინისტრაცია ნახევრად ოფიციალური სააგენტოსთვის “Tasnim” მიცემულ კომენტარში უარყოფს სახლზე შეტევის ფაქტს უარყოფს.

სააგენტოს თანახმად, “ისტორიული სახლის კარი ვიზიტორებისთვის ღიაა”.

