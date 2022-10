ნობელის მშვიდობის პრემია უკრაინულ და რუსულ ორგანიზაციებსა და ბელარუსელ აქტივისტს გადაეცათ

ნობელის მშვიდობის პრემია წელს ერთდროულად მიიღეს უკრაინულმა ორგანიზაცია „სამოქალაქო თავისუფლებების ცენტრმა“, რუსულმა ადამიანის უფლებათა ორგანიზაცია „მემორიალმა“ და ადამიანის უფლებათა ადვოკატმა, ბელარუსელმა ალეს ბიალიაცკიმ.

გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადდა.

