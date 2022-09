საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს Twitter-ზე ეხმაურება.

ბელარუსის მარგინალიზებული „ლიდერის“ ლუკაშენკოს სამარცხვინო ნაბიჯი — კიდევ უფრო მეტად მარგინაზებული, წყალწაღებული პუტინის მარიონეტად მოქმედება. ვერავინ შეცვლის ქართველებისა და აფხაზების ბედს, მშვიდობიანად იცხოვრონ ერთიან საქართველოში. იმედია, ეს უფრო ადრე მოხდება, ვიდრე გვიან“, — წერს კვირიკაშვილი.

Shameful step by a marginalized “leader” of #Belarus #Lukashenko – to act as a puppet of even more marginalized drowning head of #Russian state Putin. NO ONE can change the destiny of Georgians and Abkhazians, to peacefully live in united #Georgia – hopefully sooner than later. pic.twitter.com/pqXrYmHO8q

— Giorgi Kvirikashvili (@KvirikashviliGi) September 28, 2022