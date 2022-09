EUMM-ი ემიჯნება თანამშრომელს, რომელიც აშშ-ს ადანაშაულებს უკრაინის ომში

საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (EUMM) ემიჯნება თავის თანამშრომელს, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომში შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს.

EUMM-ის ექსპერტმა „ინფორმაციისა და ცოდნის მენეჯმენტის საკითხებში“, ანტონიო კარლოს ჰერერა კარერამ „ლინკდინზე“ გააზიარა ფოტო, რომელზეც გამოსახულია ევროკავშირის დროშის ფერებში გამოწყობილი ადამიანი, რომელიც მუხლებზე დაჩოქილი კოცნის აშშ-ის დროშის ფერებში გამოწყობილი ადამიანის ფეხსაცმელს.

ფოტოს თან ერთვის წარწერა:

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ აღნიშნული პოსტი „არ ასახავს EUMM-ის პოზიციასა და მოსაზრებას“:

კარერას პოსტი 28 სექტემბერს შენიშნა აქტივისტმა გიორგი თაბაგარმა და ტვიტერზე გამოაქვეყნა. სწორედ მის შეკითხვას მოჰყვა სადამკვირვებლო მისიის განმარტება:

Thank you for making us aware. The personal post from the EUMM staff does not reflect EUMM position or opinion. EUMM will investigate the case internally and take action based on our internal policies.

— EU Monitoring Mission in Georgia (@EUMMGeorgia) September 28, 2022