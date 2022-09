იტალიის მომავალი პრემიერი უკრაინას მხარდაჭერას ჰპირდება

იტალიის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული „იტალიის ძმების“ ლიდერი ჯორჯია მელონი, რომელიც, სავარაუდოდ, ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრი გახდება, უკრაინას მხარდაჭერას ჰპირდება.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჯორჯია მელონის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და იტალიის ახალ მთავრობასთან ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედი გამოთქვა.

„ძვირფასო ზელენსკი, თქვენ იცით, რომ შეგიძლიათ, ჩვენი ერთგული მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ უკრაინელი ხალხის თავისუფლების საქმეში. იყავი ძლიერი და შეინარჩუნე მტკიცე რწმენა“, – დაწერა საპასუხოდ მელონიმ Twitter-ზე.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022