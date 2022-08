რუსეთის მოქალაქეები EU-ს ვიზებს გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები პრაღაში გამართული ორდღიანი არაფორმალური მინისტერიალის ფარგლებში შეთანხმდნენ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე 2007 წელს გაფორმებული შეთანხმების სრულ შეჩერებაზე.

ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა.

„ჩვენ ვხედავთ რუსეთიდან მეზობელ ქვეყნებში საზღვრის კვეთის მნიშვნელოვან ზრდას. ეს უსაფრთხოების რისკი ხდება. ამიტომ, დღეს ჩვენ შევთანმხდით ევროკავშირისა და რუსეთს შორის სავიზო რეჟიმის ფასილიტაციის შესახებ შეთანხმების სრულ შეჩერებაზე“, — აცხადებს ბორელი.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

