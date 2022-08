უკრაინელმა პარტიზანებმა მელიტოპოლში რუს სამხედროს ყელი გამოჭრეს – მერი

რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მელიტოპოლში უკრაინელმა პატრიზანებმა რუს სამხედროს ყელი გამოჭრეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ქალაქის მერი ივან ფიოდოროვი სოციალურ ქსელ „ტელეგრამში“ ავრცელებს.

ფიოდოროვის თქმით, შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. მისი ინფორმაციით, რუსი ჯარისკაცი არასრულწლოვანი გოგოს გაუპატიურებას ცდილობდა:

„მაგრამ ჩვენი პარტიზანები ყველგან არიან, ოკუპანტს ყელი გამოსჭრეს. სიმბოლურია, რომ ე სმოხდა „უკრაინელი გმირების“ ქუჩაზე. გაუპატიურება, როგორც ომის დანაშაული, ყველაზე სერიოზულია და გენოციდის ერთ-ერთი კომპონენტია. ჩვენი შეიარათებული ძალები იპოვიან ყველას, ვინც ქალებისა და ბავშვების წინააღმდეგ მსგავს დანაშაულს სჩადის. ყველა პასუხს აგებს ჩადენილზე“, – წერს ფიოდოროვი.

The mayor of occupied #Melitopol Ivan Fedorov reports that #Ukrainian partisans cut the throat of a #Russian soldier who molested an underage girl right on the street of one of the city’s neighborhoods. The incident happened on the Heroes of #Ukraine Street.

