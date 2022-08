შეწყვიტეთ ვიზების გაცემა რუსებზე – კულება EU-სა და G7-ს

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის ქვეყნებს მოუწოდებს, შეწყვიტონ ვიზების გაცემა რუსეთის მოქალაქეებისათვის.

„რუსები დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს ომს უკრაინაში. მათ უნდა ჩამოერთვათ საერთაშორისო საზღვრების კვეთის უფლება მანამ, სანამ ამ საზღვრებისადმი პატივისცემას არ ისწავლიან“, – წერს დმიტრო კულება ტვიტერზე

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022