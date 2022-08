ერთადერთი ხელოვნური კონსტრუქცია საბჭოთა რუსეთი იყო — გალერი მედვედევს

ევროპარლამენტის წევრი მაიკლ გალერი (EPP, გერმანია) „დიდი რუსეთის“ საზღვრების აღდგენის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის, დიმიტრი მედვედვის გვერდზე გავრცელებულ პოსტს ეხმაურება.

„ბოლო დასავლელებმა თავი უნდა დაანებონ თავიანთ ილუზიებს რუსულ რეჟიმთან ჩვეული ურთიერთობაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მოუსმინეთ მედვედევების საუბარს საქართველოსა და ყაზახეთის ხელოვნურ სახელმწიფოებრიობაზე. ერთადერთი ხელოვნური კონსტრუქცია იყო კოლონიური საბჭოთა რუსეთის იმპერია. აღარასდროს!“ — წერს გალერი Twitter-ზე.

The last Westerners should drop their illusions about a return to business as usual with this Russian regime, listening to Medvedevs talk about Georgia and Kazakhstan being artificial states. The only artificial construction was the colonial soviet Russian empire. Never again!

— Michael Gahler (@gahler_michael) August 2, 2022