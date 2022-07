უკრაინელებმა HIMARS-ის რაკეტებით ოკუპირებულ ხერსონში მთავარი ხიდი დააზიანეს

რუსეთის საოკუპაციო ძალების კონტროლირებადი ხერსონის საკვანძო ხიდი უკრაინის ძალების მიერ მიტანილი სარაკეტო დარტყმების შემდეგ ჩაიკეტა. აღნიშნულის შესახებ რუსული მედია წერს. შეტევის ფაქტს ადასტურებს უკრაინული მხარეც.

ანტონოვსკის ხიდი მდინარე დნეპრზე გამავალი ორი გზიდან ერთ-ერთია, რომლითაც რუსეთს შეუძლია მოამარაგოს ან გაიყვანოს თავისი ძალები ტერიტორიიდან, რომელიც მდინარის აღმოსავლეთით აქვს ოკუპირებული.

როგორც ბრიტანული The Guardian წერს, ვიდეოებისა და მოწმეთა ნაამბობის მიხედვით, სამშაბათს ღამით ანტონოვსკის ხიდზე 18-მდე აფეთქება მოხდა და “რუსეთის ანტისარაკეტო საჰაერო თავდაცვა, როგორც ჩანს, ვერ ახერხებს დარტყმების შეჩერებას”.

საოკუპაციო ძალების მიერ ხერსონის რეგიონში შექმნილი ‘სამხედრო-სამოქალაქო ადმინისტრაციის” თავმჯდომარის მოადგილემ, კირილ სტრემუსოვმა, 27 ივლისს, რუსულ მედიასთან საუბრისას დაადასტურა ხიდის დაზიანების ფაქტი.

Footage of the damage on the Antonovskiy bridge after last night’s strikes. Regional officials have closed traffic on the bridge.https://t.co/vbFgg2LsKK pic.twitter.com/GHLFYc6Qoc

— Rob Lee (@RALee85) July 27, 2022