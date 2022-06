წვიმა, მუსიკა და ცეკვა – Tbilisi Open Air, დღე II

25 ივნისს ლისის ტბაზე მუსიკალური ფესტივალის Tbilisi Open Air მეორე დღე გაიმართა.

საღამოსკენ ფესტივალზე ძლიერი წვიმა მოვიდა. თუმცა, ამან ხელი არ შეუშალა ფესტივალის სტუმრებს დამტკბარიყვნენ მათი საყვარელი – ქართველი თუ უცხოელი შემსრულებლებით.

ამასთანავე, Tbilisi Open Air-ს მთელს ტერიტორიაზე პატარა კიოსკები იდგა, სადაც შესაძლებელი იყო საჭმლის, სხვადასხვა აქსესუარებისა თუ ალკოჰოლის შეძენა.

ფესტივალის მთავარი სცენა The Black Marrows-მა გახსნა, ამავე სცენაზე იმღერეს Killages-მა, „არა-მ“ და Moku Moku-მ.

25 ივნისს საქართველოში პირველად დაუკრა ინგლისურმა ბენდმა – alt j. მთავარი სცენა სწორედ ამ ბენდმა დახურა. მათ რამდენიმე ჰიტი შეასრულეს, მათ შორის Every Other Freckle ; Deadcrush და Taro. გამოსვლის ბოლოს კი თქვეს – „ჩვენ ერთად ვართ უკრაინის მამაც ხალხთან და გვინდა ვთქვათ – fuck you Putin,”.