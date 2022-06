ოპოზიცია გვევედრებოდა სტატუსს, ნუ ცრუობთ – ევროპარლამენტარი ღარიბაშვილს

ევროპარლამენტარ მარკეტა გრეგორევას თქმით, სიცრუეა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიცია ხელს უშლიდა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას.

დღეს, 22 ივნისს, პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის წარდგენისას, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია ხელს უშლიდა, საქართველოს მიეღო კანდიდატის სტატუსი და ამ მხრივ, „ლელოს“ წევრი სალომე სამადაშვილი გამოყო და ქვეყნის მოღალატე უწოდა.

გრეგორევას თქმით კი, ბრიუსელში ჩასული ოპოზიციის წევრები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსს ითხოვდნენ.

„იყავით ბრიუსელში? მე არ მინახიხართ, მაგრამ მე ვიყავი ოპოზიციასთან შეხვედრებზე და ყველა მათგანი თითქმის გვევედრებოდა კანდიდატის სტატუსს. ამიტომ ნუ ცრუობთ. ჩამოდით ბრიუსელში და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ნუ იქნებით პრობლემა, იყავით გამოსავალი“, – მიმართავს გრეგოროვა ღარიბაშვილს.

@GharibashviliGe Have you been in Brussels? I didn’t see you. But I have been in meetings with opposition and ALL of them almost begged us for the candidate status. So don’t lie. Come to Brussels and we can talk. Don’t be the problem, be the solution.

— Markétka Gregorová 🦄 (@MarketkaG) June 22, 2022