საქართველო ევროპაა, რადგან მისი ხალხი ამბობს ამას! – კრამონი 20 ივნისის აქციაზე

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აქციას „შინ ევროპისკენ“ ეხმაურება და ამბობს, რომ საქართველო ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის, რადგან „მისი ხალხი ამბობს ამას“.

ფონ კრამონმა დღეს თვითერის ანგარიშზე ვიდეო გამოაქვეყნა წარწერით – „საქართველო ევროპაა, რადგან მისი ხალხი ამბობს ამას. ეს არის ერი ევროპული გულით, ევროპული ღირებულებებითა და ევროპული მომავლით. არც ერთ პოლიტიკურ თუ გარე ძალას ამის შეცვლა არ შეუძლია,“.

მისივე თქმით, კარი ევროკავშირში ფართოდ ღიაა და ხალხს აქვს ძალა, ქვეყნის მომავალი განსაზღვროს.

🇬🇪 #Georgia is #Europe because its people say so! It is a nation with European heart, European values, European future. No political party or external country can change that.

Doors of the #EU are wide open for you. You the people have power to determine the fate of your country. pic.twitter.com/rXhOa8IHX1

