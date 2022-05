გავრცელდა კადრები, რომლებიც, სავარაუდოდ, უკრაინული ვერტმფრენების მიერ აზოვსტალის მომარაგებას ასახავს

საიტმა „Днепр Оперативный“ გამოაქვეყნა უკრაინული ვერტმფრენების მარიუპოლში ფრენის კადრები.

ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ დაფრინავენ ვერტმფრენები პორტის მიდამოში, სანაპირო ზოლის გასწვრივ, შემდეგ- დესანტს სხამენ, ტვირთს ტოვებენ და უკან მოფრინავენ.

უკრაინული მედია Днепр Оперативный-ზე დაყრდნობით წერს, რომ ვიდეოკადრები ასახავს უკრაინელი სამხედროების მიერ ალყაშემორტყმული მარიუპოლის მომარაგების მისიას.

For the first time, footage has been released of Ukrainian helicopters while facing the odds and resupplying Mariupol defenders during the siege.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/v2c67yjLvq

