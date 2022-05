პავილიონისი: სამწუხაროა ყურება, თუ როგორ კარგავს საქართველო ისტორიულ შესაძლებლობას

ლიეტუვის სეიმის წევრი ჟიგიმანტას პავილიონისი „მთავარი არხის“ დამფუძნებლის დაკავებას ტვიტერზე ეხმაურება და აცხადებს, რომ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ქვეყნის დემოკრატიული მისწრაფებების გასანადგურებლად.

ლიეტუველი პარლამენტარი აცხადებს, რომ სამწუხაროა იმის ყურება, თუ როგორ კარგავს საქართველო ისტორიულ შესაძლებლობას:

„ჩანს, თითქოს ქართული ოცნებას სურს ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის დემოკრატიული მისწრაფებების გასანადგურებლად და დაუშვას ყველა შეცდომა იქნება ეს უკრაინისთვის სოლიდარობა, თუ პრეზიდენტის დაკავება ევროკავშირის მიერ კანდიდატის სტატუსის შესახებ ისტორიული განხილვის წინ. სამწუხაროა იმის ყურება, როგორ კარგავს საქართველო შესაძლებლობას“ – ამბობს ჟიგიმანტას პავილიონისის.

Georgian Dream seems willing 2make everything possible 2destroy countries’ democratic credentials & make all mistakes on solidarity w/ Ukraine / imprisoning President @SaakashviliM before historic EU decision on candidate status. So sad to see Georgia missing the opportunity https://t.co/QpE6zsUCf4

— ŽygimantasPavilionis (@ZygisPavilionis) May 16, 2022