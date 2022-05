რუსეთში, სტავროპოლის მხარის ქალაქ კისლოვოდსკში, ბავშვებს შესთავაზეს, “დაეხვრიტათ” ფიტული, სახელწოდებით “უკანასკნელი ფაშისტი” — აღნიშნულის შესახებ ვიგებთ ქალაქის მერის პოსტიდან, რომელიც ამ უკანასკნელმა კრიტიკის შემდეგ წაშალა.

კისლოვოდსკის მერის, ევგენი მოისეევის მიერ 9 მაისს გამოქვეყნებული ტელეგრამ პოსტის მიხედვით, “ფაშისტისა და ოკუპანტის” ფიტული, რომელსაც სვასტიკა აქვს მიმაგრებული, ჭიშკარზე ჩამოჰკიდეს. ინფორმაციას თან ახლავს პატარა გოგოს ფოტო, რომელსაც სამხედრო უნიფორმა აცვია და იარაღი უჭირავს ხელში.

“ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ ბავშვობიდან უნდა იცოდეს მსოფლიო ბოროტების შესახებ, რომლის სახელია ფაშიზმი, ნაციზმი, რომელიც დღეს ისევ ცდილობს აღზევებას.

ამას არასოდეს დავუშვებთ. ჩვენ შვილებს ვზრდით როგორც პატრიოტებსა და სამშობლოს დამცველებს”, — აღნიშნა მოისეევმა.

სტატია, რომელიც ამ ამბავს ეხება, “მედუზამ” 10 მაისს, შუადღისას მოამზადა. იმ დროისთვის ჩუჩელასთან დაკავშირებული პოსტი კისლოვოდსკის მერის ტელეგრამ არხზე უკვე აღარ იძებნებოდა, თუმცა, გამოცემის თანახმად, მოისეევის ეს პოსტი ქალაქის საინფორმაციო პორტალის არხზე იყო გაზიარებული.

ამასთან, ხსენებული აქტივობა ადგილობრივმა მედიასაშუალებებმაც გააშუქეს.

A scandal in Russia’s Stavropol region, where a local mayor promoted one boy being taught to fire an air rifle at a “Nazi dummy.” When residents objected to a child being trained to shoot at human figures and asked the governor to intervene, the mayor deleted his Telegram post. pic.twitter.com/Yshh6kDRVy

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 10, 2022