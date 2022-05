აზოვის ინფორმაციით, რუსეთმა საევაკუაცო მანქანა დაცხრილა

აზოვის პოლკის ინფორმაციით, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ცეცხლის შეწყვეტის დროს ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი იარაღიდან ესროლეს მანქანას, რომელიც მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის მიზნით აზოვსტალისკენ მიდიოდა.

შედეგად დაიღუპა 1 მებრძოლი და დაიჭრა 6.

„მტერი აგრძელებს ყველა შეთანხმების დარღვევას და არ იცავს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის უსაფრთხოების გარანტიებს“, — ნათქვამია აზოვის ბატალიონის მიერ Twitter-ზე გავრცელებულ ინფორმაციაში.

გაეროს გენერალური მდივნის, ანტონო გუტერეშის ინფორმაციით, გაეროს და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ უზრუნველყოფილი ორი ჰუმანიტარული დერეფნით ქარხანა „აზოვსტალიდან“, მარიუპოლიდან და მიმდებარე რაიონებიდან წარმატებით ევაკუირებულია 500-მდე ადამიანი. ის იმედოვნებს, რომ ჰუმანიტარული პაუზა ევაკუაციისთვის გაგრძელდება.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.

I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.

— António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022