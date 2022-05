„ანტისემიტიზმს დიდი ხნის ისტორია აქვს რუსეთის ელიტაში“ – კულება ლავროვს აკრიტიკებს

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ეხმაურება სერგეი ლავროვის განცხადებას ჰიტლერის ებრაულ წარმომავლობასთან დაკავშირებით და აცხადებს, რომ მან ბოდიში უნდა მოიხადოს.

5 მაისს კულებამ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, იაირ ლაპიდთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა, რომ ორივე მათგანი „განრისხებულია“ სერგეი ლავროვის ანტისემიტური კომენტარების გამო.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022