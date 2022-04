რუსეთი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრი აღარ არის

გაერო-ს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ (UNWTO) რიგგარეშე სესიაზე რუსეთს წევრობა შეუჩერა.

საკითხი დღის წესრიგში რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომის გამო დადგა. შეხვედრის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის მთავრობამ ორგანიზაციიდან გასვლის შესახებ განაცხადა.

„რუსული მხარე არ თვლის მიზანშეწონილად გააგრძელოს მუშაობა UNWTO-ში, რომლის ხელმძღვანელობა პატიობს მისი საქმიანობის პოლიტიზებას და ღიად უჭერს მხარს ჩვენი ქვეყნის დისკრიმინაციას. რუსეთის ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციიდან გასვლის შესახებ“, — ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ Twitter-ზე დაწერა, რომ დღევანდელ განხილვამდე რუსეთმა უარი თქვა საკუთარი პოზიციების დაცვაზე და UNWTO-დან გასვლის შესახებ გამოაცხადა.

UNWTO Members voted to suspend Russia.

Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.

🇷🇺 declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.

🗞https://t.co/WXM5T7Qnpj pic.twitter.com/S3qUTxBgAE

— World Tourism Organization (@UNWTO) April 27, 2022