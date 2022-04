საქართველოს ევროკავშირის წევრობის განაცხადის კითხვარს 11 აპრილს გადასცემენ

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში, ოლივერ ვარჰეი აცხადებს, რომ საქართველოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადთან დაკავშირებულ კითხვარი 11 აპრილს გადაეცემა.

„პრეზიდენტმა, ფონ დერ ლაიენმა კითხვარი უკრაინას [8 აპრილს] გადასცა, მე კი ორშაბათს გადავცემ საქართველოსა და მოლდოვას“, – წერს ვარჰეი ტვიტერზე.

President @vonderleyen handed over the questionnaire to #Ukraine yesterday and I will hand the questionnaire over to #Georgia & #Moldova on Monday. The answers will help @EU_Commission to prepare opinions on #EU applications of the three countries, as asked by #EUCO. pic.twitter.com/4fHwWcEIs5

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 9, 2022