ბუჩაში ნანახი მხოლოდ აისბერგის წვერია, მარიუპოლში ვითარება გაცილებით მძიმეა – კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება აცხადებს, რომ მარიუპოლში გაცილებით მძიმე ვითარებაა და ბუჩა “მხოლოდ აისბერგის წვერია”. ამის შესახებ მან 4 აპრილს, ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.

“ის საშინელებები, რაც ბუჩაში ვნახეთ, მხოლოდ აისბერგის წვერია იმ დანაშაულების, რაც რუსეთის ჯარმა ამ დრომდე უკრაინის ტერიტორიაზე ჩაიდინა. შემიძლია გაზვიადების გარეშე, თუმცა უდიდესი მწუხარებით გითხრათ, რომ მარიუპოლში ვითარება გაცილებით მძიმეა იმასთან შედარებით, რაც ვნახეთ ბუჩასა და სხვა ქალაქებში და სოფლებში კიევთან ახლოს”, – თქვა კულებამ.

მისი თქმით, უკრაინის ქალაქებში მიმდინარე “საშინელებები” საჭიროებს სერიოზულ სანქციებს “დიდი შვიდეულისა” და ევროკავშირისგან. კულებას განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ “ნაწილობრივი ზომების” მიღება საკმარისი აღარ არის და ბუჩას მსხვერპლთა და უკრაინელი ხალხის სახელით, მიმდინარე კვირაში რუსეთის წინააღმდეგ ყველაზე მკაცრი სანქციების დაწესებას ითხოვს.

More and more bodies of civilians murdered by the occupiers are found in the liberated suburbs of #Kyiv.

The whole world must see the atrocities of the invaders. pic.twitter.com/cIzpTKbm5R

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022