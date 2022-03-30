მუსიკალური ფესტივალის, Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია. წლევანდელი ფესტივალი, ორგანიზატორების თქმით, სამდღიანი იქნება და 24-26 ივნისს გაიმართება.
ფესტივალის განრიგი ასე გამოიყურება:
24 ივნისი, პარასკევი
MAIN STAGE
- CIGARETTES AFTER SEX
- BEDFORD FALLS
- KONOBA
- KORDZ
- 4D MONSTER LOBSTERS
- NEWCOMER 2022
EYESTAGE
- ACID PAULI
- ROBAG WRUHME
- JENNIFER CARDINI
- BACHO
ZION GARDEN
- GIUSEPPE
- SASHI
- DM3
- CHIKOVANI
- DIMITREE
- ELLARGE
SINGER STAGE (DAY)
- სალომე წულუკიძე & ბენდი
- დინი ვირსალაძის კვარტეტი
- NEWCOMER 2022
SINGER STAGE (NIGHT)
- ერეკლე გეწაძე & BAD HABITZ
- ლუკა თოფურიას კვარტეტი
25 ივნისი, შაბათი
MAIN STAGE
- ALT-J
- MOKUMOKU
- არა
- KILLAGES
- THE BLACK MARROWS
EYESTAGE
- KONSTANTIN
- MAP.ACHE
- CHLOÉ
- TOMMA
GARDEN STAGE
- AJJA
- OOGWAY
- KATANA
- ANCIENT OM
- KAYA MATU
SINGER STAGE (DAY)
- ბაჩო ჯიქიძე & ბენდი
- კოლექტივი
- რეზო კიკნაძის კვინტეტი
- NEWCOMER 2022
SINGER STAGE (NIGHT)
- MELQO
- ზაზა მარჯანიშვილის კვარტეტი
26 ივნისი, კვირა
MAIN STAGE
- OKEAN ELZY
- RHYE
- MOLCHAT DOMA
- EKO & VINDA FOLIO
- წერილი
- NASH ALBERT
EYESTAGE
- PETRE INSPIRESCU
- BARAC
- გიო შენგელია
- VAKO T
GARDEN STAGE
- FUNGUS FUNK
- ADDITIVV
- RAMYJIN & SUKOHARAA
- ACIDWAVE
- OBRI
- KASSRA
- MARCUSS
- INFEST
- HOLO
SINGER STAGE (DAY)
- თრონიკე გაგოშვილი
- BLINKROOT
- ლევან ჯაფარიძე & KILLER BAND
- UMA & TUOMAS
- GUJA MARDINI QUARTET
SINGER STAGE (NIGHT)
- ADIKASVHILI & GABADZE
- პაპუნა შარიქაძის კვარტეტი