აფიშაახალი ამბები

Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია

30 მარტი, 2022 • 149
Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია

მუსიკალური ფესტივალის, Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია. წლევანდელი ფესტივალი, ორგანიზატორების თქმით, სამდღიანი იქნება და 24-26 ივნისს გაიმართება.

ფესტივალის განრიგი ასე გამოიყურება:

24 ივნისი, პარასკევი

MAIN STAGE

  • CIGARETTES AFTER SEX
  • BEDFORD FALLS
  • KONOBA
  • KORDZ
  • 4D MONSTER LOBSTERS
  • NEWCOMER 2022

EYESTAGE

  • ACID PAULI
  • ROBAG WRUHME
  • JENNIFER CARDINI
  • BACHO

ZION GARDEN

  • GIUSEPPE
  • SASHI
  • DM3
  • CHIKOVANI
  • DIMITREE
  • ELLARGE

SINGER STAGE (DAY)

  • სალომე წულუკიძე & ბენდი
  • დინი ვირსალაძის კვარტეტი
  •  NEWCOMER 2022

SINGER STAGE (NIGHT)

  • ერეკლე გეწაძე & BAD HABITZ
  • ლუკა თოფურიას კვარტეტი

25 ივნისი, შაბათი

MAIN STAGE

  • ALT-J
  • MOKUMOKU
  • არა
  • KILLAGES
  • THE BLACK MARROWS

 EYESTAGE

  • KONSTANTIN
  • MAP.ACHE
  • CHLOÉ
  • TOMMA

GARDEN STAGE

  • AJJA
  • OOGWAY
  • KATANA
  • ANCIENT OM
  • KAYA MATU

SINGER STAGE (DAY)

  • ბაჩო ჯიქიძე & ბენდი
  • კოლექტივი
  • რეზო კიკნაძის კვინტეტი
  • NEWCOMER 2022

SINGER STAGE (NIGHT)

  • MELQO
  • ზაზა მარჯანიშვილის კვარტეტი

26 ივნისი, კვირა

MAIN STAGE

  • OKEAN ELZY
  • RHYE
  • MOLCHAT DOMA
  • EKO & VINDA FOLIO
  • წერილი
  • NASH ALBERT

EYESTAGE

  • PETRE INSPIRESCU
  • BARAC
  • გიო შენგელია
  • VAKO T

GARDEN STAGE

  • FUNGUS FUNK
  • ADDITIVV
  • RAMYJIN & SUKOHARAA
  • ACIDWAVE
  • OBRI
  • KASSRA
  • MARCUSS
  • INFEST
  • HOLO

 SINGER STAGE (DAY)

  • თრონიკე გაგოშვილი
  • BLINKROOT
  • ლევან ჯაფარიძე & KILLER BAND
  • UMA & TUOMAS
  • GUJA MARDINI QUARTET

SINGER STAGE (NIGHT)

  • ADIKASVHILI & GABADZE
  • პაპუნა შარიქაძის კვარტეტი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

ბრიტანეთი მზადაა, უკრაინის უსაფრთხოების გარანტორი გახდეს

ერთადერთი ალიანსი, რომელსაც შეუძლია, საქართველოს უსაფრთხოების ქოლგა მისცეს, ნატოა – სამხარაძე

ზოგიერთი ქვეყანა არც ელოდოს მოლაპარაკებების გამო რუსეთისთვის სანქციების მოხსნას — ზელენსკი

150 ლარამდე გაძვირდა თბილისში მანქანის ევაკუატორით საჯარიმოზე გადაყვანა

რა გამოწვევების წინაშეა შინმოვლის პრაქტიკა საქართველოში – კვლევა 30.03.2022
რა გამოწვევების წინაშეა შინმოვლის პრაქტიკა საქართველოში – კვლევა
პასუხისმგებლობის დაზღვევა სკოლებისთვის 30.03.2022
პასუხისმგებლობის დაზღვევა სკოლებისთვის
ლიკა სულაბერიძის გზა „თეგეტა მოტორსის“ ფილიალის დირექტორობამდე 30.03.2022
ლიკა სულაბერიძის გზა „თეგეტა მოტორსის“ ფილიალის დირექტორობამდე
აშშ საქართველოს 2023 წლისთვის, დაახლოებით, $126 მილიონს გამოუყოფს 30.03.2022
აშშ საქართველოს 2023 წლისთვის, დაახლოებით, $126 მილიონს გამოუყოფს
რუსეთის გადაჭარბებული შეფასება შესაძლოა, დაზვერვის ხარვეზი იყო – ამერიკელი გენერალი 30.03.2022
რუსეთის გადაჭარბებული შეფასება შესაძლოა, დაზვერვის ხარვეზი იყო – ამერიკელი გენერალი
პარლამენტარებმა პოლონეთის საგარეო მინისტრთან სააკაშვილის საკითხი განიხილეს 30.03.2022
პარლამენტარებმა პოლონეთის საგარეო მინისტრთან სააკაშვილის საკითხი განიხილეს
Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია 30.03.2022
Tbilisi Open Air 2022-ის ლაინაფი ცნობილია
რუსმა ჯარისკაცებმა ხერსონიდან მღვდელი გაიტაცეს – უკრაინული მედია 30.03.2022
რუსმა ჯარისკაცებმა ხერსონიდან მღვდელი გაიტაცეს – უკრაინული მედია