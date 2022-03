ევროკომისიის შეფასება ჩვენს განაცხადზე უახლოეს რამდენიმე თვეში მომზადდება — ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ვონ დერ ლაიენთან საუბრის შემდეგ აცხადებს, რომ ევროკომისიის შეფასება უკრაინის გაწევრიანების განაცხადდთან დაკავშირებით უახლოეს რამდენიმე თვეში მომზადდება.

„არსებითი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. ევროკომისიის შეფასება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უკრაინის განაცხადზე რამდენიმე თვეში მომზადდება. უკრაინის მთავრობისთვის და ევროკომისიისთვის ინსტრუქციები მიცემულია. ერთად მივდივართ ჩვენი სტრატეგიული მიზნისკენ“, — წერს ზელენსკი.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

