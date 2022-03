უკრაინის პრემიერის სახელით დამირეკეს, ბინძური რუსული ხრიკია – ბენ უოლესი

გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანი ბენ უოლესი აცხადებს, რომ დღეს სცადეს, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის, დენის შმიგალის სახელით ტელეფონზე გასაუბრობოდნენ.

„დღეს თვითმარქვიამ, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად ასაღებდა თავს, სცადა, დამლაპარაკებოდა. რამდენიმე შეცდომაში შემყვანი კითხვა დამისვა, თუმცა მას შემდეგ, რაც დავეჭვდი, ზარი შევყწვიტე“, – წერს ბენ უოლესი ტვიტერზე.

ბენ უოლესმა ამას „სასოწარკვეთილი მცდელობა“ უწოდა და განაცხადა:

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

