რუსეთმა 3 მოთხოვნა წაუყენა უკრაინას, ზელენსკიმ უარი თქვა – bellingcat-ის დირექტორი

გამომძიებელ რეპორტიორთა გაერთიანება „ბელინგქეთის“ (bellingcat) აღმასრულებელი დირექტორი, ხრისტო გროზევი წყაროებზე დაყრდნობით წერს, თუ რას მოითხოვს რუსეთის ფედერაცია მოლაპარაკებებზე უკრაინული მხარისგან:

გროზევი წყაროდ ასახელებს „ორ პირს, რომელიც ახლოს არის რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებების პროცესთან, მათ შორის- არაფორმალურ მოლაპარაკებებთან“.

მისი ცნობითვე, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამ პირობების დაკმაყოფილებაზე უარს აცხადებს.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022