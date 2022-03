ვოლოდიმირ ზელენსკი იუწყება, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნაფტალი ბენეტი, კრემლში ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ, მას ტელეფონით ესაუბრა.

„ვაგრძელებთ დიალოგს“, – წერს ზელენსკი.

Prime Minister of Israel @naftalibennett called me after his meeting with Vladimir Putin. We continue dialogue.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022