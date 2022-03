Wizz Air უკრაინელ ლტოლვილებს 100 ათას უფასო ბილეთს სთავაზობს

ავიაკომპანია Wizz Air აცხადებს, რომ უკრაინელ ლტოლვილებს მოკლე მანძილზე ფრენისთვის 100 000 უფასო ბილეთს სთავაზობს. ამის შესახებ კომპანიამ Twitter-ზე დაწერა.

“WIZZ მზად არის დაეხმაროს უკრაინელ ლტოლვილებს დანიშნულების ადგილას მიღწევაში, სადაც არ უნდა იყოს ეს. ჩვენ მარტში, მოკლე მანძილის ფრენებზე უზრუნველვყოფთ 100 000 უფასო ბილეთს პოლონეთიდან, სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან და რუმინეთიდან”, – წერს კომპანია.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3

