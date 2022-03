რუმინეთი მხარს უჭერს უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციას. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა “ტვიტერზე” დაწერა.

“რუმინეთი სრულად უჭერს მხარს უკრაინის, ისევე როგორც მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირთან. ევროკავშირის ამ პარტნიორთა ადგილი არის ევროპულ ოჯახში, რუმინეთი კი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს რეალობად იქცეს”, — დასძენს ის.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.

