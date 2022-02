Starlink სერვისი უკრაინაში გააქტიურებულია — მასკი

„Starlink-ის სერვისი ახლა აქტიურია უკრაინაში. მეტი ტერმინალები გზაშია“, — აცხადებს Tesla-სა და SpaceX-ის მფლობელი ილონ მასკი.

ასე უპასუხა მასკმა Twitter-ზე უკრაინის ვიცე-პრემიერისა და ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრის თხოვნას.

„სანამ თქვენ ცდილობთ მარსის კოლონიზაციას, რუსეთი ცდილობს უკრაინის ოკუპაციას! სანამ თქვენი რაკეტები წარმატებით ეშვება კოსმოსიდან, რუსული რაკეტები უკრაინელ სამოქალაქო მოსახლეობას ესხმიან. გთხოვთ, მიაწოდოთ უკრაინას Starlink-ის სერვისების და მიმართოთ გონიერ რუსებს, ხმა აიმაღლონ“, — დაწერა მანამდე უკრაინის ვიცე-პრემიერმა მიხაილო ფედოროვმა.

