„გადაასვენეთ ათასობით ოკუპანტის ცხედარი რუსეთში“ – უკრაინის ვიცე-პრემიერი წითელ ჯვარს

უკრაინის ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშჩუკი წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს, გადაასვენონ უკრაინის ტერიტორიაზე დაღუპული ჯარისკაცების ცხედრები.

Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk appealed to the International Red Cross, urging the organization to help return the bodies of the #Russian occupants to their homeland. pic.twitter.com/9FpvD2fYfL

„უკრაინაში რუსი ოკუპანტების ათასობით ცხედარია. მივმართავთ წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩაერთოს ამ ჰუმანიტარულ მისიაში და გადაასვენოს მათი ცხედრები რუსეთში“, – განაცხადა მან.

🇺🇦 DPM Iryna Vereshchuk: Ukraine has asked the International Committee of the Red Cross to help evacuate bodies of the dead 🇷🇺 soldiers from Ukraine to Russia. “There are thousands of bodies of 🇷🇺 invaders. We appeal to ICRC to step in with this humanitarian mission”, she said.

