შანსი არ არის, „ოცნებას“ ეს შერჩეს – გახარია ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებაზე

ექსპრემიერი გიორგი გახარია ტვიტერზე ეხმაურება პარლამენტის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას.

„შანსი არ არის, რომ „ქართულ ოცნებას“ ეს შერჩეს“, – დაწერა გახარიამ ტვიტერზე და ლონდა თოლორაიასა და მის გუნდს მადლობა გადაუხადა.

Gov.🇬🇪has just abolished independent State Inspector’s Service in a rushed manner, sending alarming message to independent public officials, leaving citizens unprotected from state violence. There is no way GD gets away with this! Thanks to @LondaToloraia&team for their service.

