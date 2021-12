რუსეთმა კურილის კუნძულებზე სარაკეტო სისტემა გაგზავნა

რუსეთმა კურილის არქიპელაგის კუნძულ მატუაზე ბასტიონის ტიპის სარაკეტო სისტემა პირველად გაგზავნა.

კურილის კუნძულებზე კონტროლი იაპონიამ, საბჭოთა კავშირის სასარგებლოდ, მეორე მსოფლიო ომს შემდგომ დაკარგა. ოფიციალური ტოკიო არქიპელაგის სამხრეთი ნაწილის რიგ კუნძულებზე საკუთარი იურისდიქციის აღდგენას ითხოვს.

მატუაზე სარაკეტო სისტემის გაგზავნის შესახებ ინფორმაცია თავად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა.

The crews of Bastion coastal missile system of the Pacific Fleet were deployed for the first time and took on duty on the island of Matua https://t.co/VPWaPjsNVl#MinistryOfDefence #MOD pic.twitter.com/NwsZy5OkfI

