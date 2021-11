„რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ კომისიას „მთავარზე“ გადაწყვეტილების გადახედვისკენ მოუწოდებს

„რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ „მთავარი არხის“ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და კომუნიკაციების კომისიას, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ არხი 112 ათასი ლარი დააჯარიმა, გადაწყვეტილების გადახედვისკენ მოუწოდებს.

„საქართველოს მთავრობამ 36 000 აშშ დოლარით დააჯარიმა კრიტიკული ტელეკომპანია მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერი ვიდეო რგოლების ეთერში გაშვების გამო მიიჩნია რა, რომ ეს „პოლიტიკური პროპაგანდაა“. „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“, გმობს ცენზურის ინსტრუმენტს, დიდი ოდენობის ფინანსურ სანქციას და მოუწოდებს მარეგულირებელს გადაწყვეტილებას გადახედოს“ – აცხადებენ ორგანიზაციაში.

#Georgia: the gov.ment critical @MtavariChannel fined $36,000 for airing clips supportive of @SaakashviliM deemed ‘political propaganda outside of the allocated period’. @RSF_inter denounces a tool for censorship and a crippling sum & calls the regulator to revise its decision. pic.twitter.com/6xDJcynYTO

— RSF (@RSF_inter) November 26, 2021