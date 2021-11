იმედი მაქვს, პროგრესის მიღწევის შესაძლებლობა გამოყენებული იქნება – ჰარცელი

ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, კარლ ჰარცელი ეხმაურება მიხეილ სააკაშვილის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანას.

„მივესალმები გუშინდელ მოქმედებებს, რომლითაც ყურადღება მიექცა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის სერიოზულ მდგომარეობას, ასევე, ელენე ხოშტარიასა და სხვების მიერ შიმშილობის შეწყვეტას“, – წერს ელჩი ტვიტერზე.

„იმედი მაქვს, გამოყენებული იქნება შესაძლებლობა, რომ პროგრესს მივაღწიოთ. ფუნდამენტური უფლებები, ობიექტური სამედიცინო რჩევები და სამართლიანი სასამართლო პროცესი მნიშვნელოვნად რჩება“, – აცხადებს იგი.

Welcome actions of yesterday to address serious health situation of Mikheil Saakashvili, and end of hunger strikes of Ms Khoshtaria and others. Hope opportunity will be seized for further progress. Fundamental rights, objective medical advice and due legal process remain key.

— Carl Hartzell (@CarlHartzellEU) November 20, 2021