ამერიკელი დიპლომატი, 1995-97 წლებში აშშ-ის ელჩი საქართველოში უილიამ კორტნი ეხმაურება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის, მიხეილ სააკაშვილისთვის უარის თქმას, დაესწროს მისსავე სასამართლო პროცესს.

“ასეთ უსამართლობას შეიძლება, ელოდე ლუკაშენკოს ბელარუსისგან, მაგრამ არა ისეთი საქართველოსგან, როგორიც ის ბევრმა მისმა მეგობარმა გაიცნო. უსამართლობა მიხეილ სააკაშვილს მოულოდნელ “სინდისის პატიმრად” აქცევს”, — წერს კორტნი Twitter-ში.

One might expect from Lukashenko’s Belarus such an injustice, but not from the #Georgia that so many of its friends came to know. The injustice is turning #Saakashvili into an unlikely “prisoner of conscience.” https://t.co/Bj2mtmYDHh

