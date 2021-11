სააკაშვილს შესაბამისი მკურნალობა სათანადოდ აღჭურვილ კლინიკაში უნდა ჩაუტარდეს – გალერი

ევროპარლამენტარი მაიკლ გალერი აცხადებს, რომ სააკაშვილს შესაბამისი მკურნალობა უნდა გაეწიოს სატანადოდ აღჭურვილ კლინიკაში. ამის შესახებ ის Twitter-ზე წერს.

“ჩვენ კვლავ სერიოზულად შეშფოთებულები ვართ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობებზე. მას შესაბამისი მკურნალობა სათანადოდ აღჭურვილ საავადმყოფოში უნდა ჩაუტარდეს”, – წერს გალერი.

We remain seriously worried about ⁦@SaakashviliM⁩ health and security conditions. He must be given an adequate medical treatment in an appropriately equipped hospital. 👇 https://t.co/NYrqieef1S

— Michael Gahler (@gahler_michael) November 13, 2021