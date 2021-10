EU მოლდოვას ენერგოკრიზისის დასაძლევად 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს

ევროკავშირი მოლდოვას ენერგოკრიზისის დასაძლევად 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდნეტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრ ნატალია გავრილიცასთან შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა.

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s 🇪🇺🇲🇩 Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help 🇲🇩 manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2021