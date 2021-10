ადგილი აქვს ქსელურ პრობლემას – ფეისბუკი

ფეისბუკის ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, მაიკ შროპფერი წერს, რომ ადგილი ქსელურ პრობლემას აქვს.

უკვე რამდენიმე საათია, რაც ფეისბუკი და მის დაქვემდებარებაში მყოფი აპლიკაციები ინსტაგრამი და whatsapp-ი გათიშულია.

„გულწრფელად ბოდიშს ვუხდით ყველას, ვინც ფეისბუკის სერვერების გათიშვით დაზარალდა. ამჟამად ჩვენ გვაქვს ქსელური პრობლემა და ჩვენი გუნდი მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მალე აღმოვფხვრათ ის და აღვადგინოთ ქსელი,“ – წერს ის ტვითერზე.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

