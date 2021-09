EU-მ საქართველოში არჩევნებზე დამკვირვებლების გაგზავნა გადაწყვიტა – კალიურანდი

ევროპარლამენტი სადამკვირვებლო მისიას გამოგზავნის საქართველოში 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე.

ამის შესახებ ევროპარლამენტის სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობის დელეგაციის ხელმძღვანელი, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თანათავმჯდომარე მარინა კალიურანდი “ტვიტერზე” წერს.

“შესანიშნავი ამბავი – ევროპარლამენტმა გადაწყვიტა, გააგზავნოს საარჩევნო სადამკვირვებლო დელეგაცია საქართველოში მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად”, – წერს კალიურანდი.

Excellent news – European Parliament @Europarl_EN decided to send an election observation delegation to observe municipal elections in Georgia 🇬🇪

