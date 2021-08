ავღანეთი ბოლო ამერიკელმა ჯარისკაცმა დატოვა

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, წინასწარ გაცხადებული ვადის შესაბამისად, ავღანეთიდან საკუთარი ძალები საბოლოოდ გაიყვანა.

ასევე დაასრულა ქაბულის აეროპორტიდან ევაკუაციის ოპერაციაც.

ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტმა “ტვიტერში” განათავსა ბოლო ამერიკელი ჯარისკაცის ფოტო, რომელმაც ქვეყანა დატოვა.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021