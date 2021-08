“ევაკუაცია მშვიდობიანად უნდა წარიმართოს” — ზურაბიშვილი ქაბულის ტერაქტს გმობს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადევს, რომ მკაცრად გმობს ქაბულში მომხდარ ტერაქტს და მწუხარებას გამოთქვამს ავღანელი სამოქალაქო პირებისა და აშშ-ის სამხედროების დაღუპვის გამო.

“ევაკუაციის პროცესი მშვიდობიანად უნდა წარიმართოს. საქართველო გააგრძელებს მხარდაჭერას მათ მიმართ, ვინც ევაკუაციის პროცესს ახორციელებს და ძალადობის წინააღმდეგ სოლიდარობას გამოხატავს”, — ნათქვამია პრეზიდენტის Twitter-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

I strongly condemn the #Kabul terrorist attack. My prayers go to the Afghan civilian and US military victims.

The evacuation has to proceed peacefully. 🇬🇪 will continue to take its share in support of those handling the evacuation and expresses #solidarity in front of violence.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 27, 2021