ავღანელმა ქალმა თვითმფრინავში იმშობიარა

ავღანეთიდან ევაკუირებულმა ქალმა თვითმფრინავში, გერმანიაში მდებარე რამშტაინის ბაზაზე დაშვებისას იმშობიარა.

ამერიკის საჰაერო ძალების განცხადებით, რომელსაც CNN ავრცელებს, ქალს გართულებები დედამიწის ზედაპირიდან 8 534 მეტრის სიმაღლეზე დაეწყო, რაც მაღალ სიმაღლეზე ჟანგბადის უკმარისობით იყო გამოწვეული.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 22, 2021