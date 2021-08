კალიურანდი მთავრობას ბელარუსთან დადებული ხელშეკრულების გაუქმებისკენ მოუწოდებს

ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, გააუქმოს ბელარუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტთან ინფორმაციის გაცვლის შესახებ გაფორმებული შეთანხმება.

“ლუკაშენკო 2020 წლის 9 აგვისტოს გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ძალაუფლების უზურპაციას ეწევა. ბელარუსიდან განდევნილი პირები, რომლებმაც საქართველოში უსაფრთხო თავშესაფარი იპოვეს, სრულად უნდა იყვნენ დაცულნი“, – აცხადებს ევროპარლამენტარი “ტვიტერით” გავრცელებულ განცხადებაში.

I urge the Georgian authorities to annul the information exchange agreement between the SSG & the Belarusian regime’s infamous KGB. Lukashenka has been unsurping power since 09/08/2020 falsified election. Belarusian exiles who found safe haven in Georgia must be fully protected!

